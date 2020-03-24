أول حالة وفاة لرجل في الصين بسبب فيروس ” هانتا “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 05:56 مساءً - كشفت صحيفة ” جلوبال تايمز ” الصينية عن وفاة رجلا صينيا من مقاطعة يوننان يوم أمس الإثنين أثناء عودته من العمل في حافلة متأثرا بإصابته بفيروس ” هانتا ” .

وتم إجراء اختبار لـ 32 شخصا آخرين من الذين تواجدوا في الحافلة لمعرفة عما إذا كانت انتقلت العدوى إلى أحدهم أم لا .

ولم تكشف السلطات الصحية في الصين عن المزيد من التفاصيل حول الفيروس و حالة الأشخاص الذين تم فحصهم .

وفيروس هانتا هو من الفيروسات القاتلة التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض خاصة الفئران ولا ينتقل عن طريق الهواء .

وتشبه أعراضه أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد والتي تتمثل في : ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس والصداع والتي تتطور بشكل سريع لتسبب فشل حاد في الجهاز التنفسي .. ويمكن أيضا أن يؤثر على الكلى بجانب الأعراض السابقة فيما يعرف بإسم الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية .

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ويعد التحكم في أعداد القوارض هو الاستراتيجية الأساسية للوقاية من عدوى فيروس هانتا .