شاهد.. هنا الزاهد مع صديقاتها بفيديو راقص: “كل البنات تحبك”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد فيديو راقص قصير جمعها بعدد من صديقاتها والفنان كريم فهمي وذلك عبر تطبيق الـ “تيك توك”

و ظهرت هنا الزاهد في الفيديو بصحبة صديقاتها وهن يرقصن ويغنين جميعاً على أغنية “كل البنات بتحبك” ليظهر بعدها شقيق زوجها الفنان كريم فهمي وهو يخلع نظارته السوداء.

وكانت هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمى قد وجها النصيحة لمتابعيهما بالبقاء فى المنزل لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وظهر فهمي وهنا برفقة كلبهما عبر موقع “انستجرام”، بالكمامة والجوانتى، معلقا :” أقعدوا فى البيت”.