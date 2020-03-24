محمد سلام يرزق بمولودة جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق الفنان المصري محمد سلام بمولودة جديدة أطلق عليها اسم “رقية”.

سلام نشر صورة لبالون كتب عليه “Baby girl “، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى”.

الفنان المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره وزملائه الفنانين، من بينهم الفنان محمد أسامة، الشهير بـ “أوس أوس”، حيث كتب: “مبرووووك يا ابو رقيه وحمد لله على سلامه امنيه وتتربى فى عزكم باذن الله”.

Advertisements

وهنئه الفنان سليمان عيد، بقوله: ألف مبروك يا ابو رقيه تتربى فى عزك”، وقال الفنان محمد إمام: “Hلف مبروك يابو رقية.. عقبال مانحضر فرحها ان شاء الله”.

وكان الفنان المصري محمد سلام قد شارك مؤخرا في مسلسل “اللعبة” الذي عرض مؤخرا على منصة “شاهد”، وهو من بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعارفه عبد الرسول، ‏وهو ‏من ‏تأليف إبراهيم صابر، وأحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التوني‎.‎

ومحمد سلام ممثل مصري من مواليد عام 1983 بمحافظة القاهرة، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة حيث بدأ عمله الفني على مسرحها، بعدها إلتحق بورشة مركز الإبداع الفني، كانت بدايته الفنية من خلال المشاركة بفيلم (الرهينة) عام 2006، ثم إنتقل بعدها للعمل بالمسرح حيث شارك بمسرحية (قهوة سادة) عام 2009، والتي حققت نجاح كبير، مما أتاح له الفرصة للمشاركة بثلاث أعمال في العام التالي منها مسلسل (الكبير أوي)، لتتوالى بعدها أعماله والتي من أبرزها (هبة رجل الغراب، كابتن مصر، شربات لوز).