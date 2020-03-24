محمد حماقي يرد على تحدي النجوم بالتبرع: تعودت أن أقوم بها سرًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد حماقي، على الحملات الداعية له على التبرع والتي تحداه فيها عدد من النجوم للتكفل بالأسر المتضررة من العزل الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

محمد حماقي، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “ردا على المبادرات الهادفة التي نادى بها الكثير من زملائي لمساعدة الأسر المتضررة من الظروف الحالية، والإجراءات المتفق عليها كضرورة، بدأت بالفعل بالمشاركة في هذه المبادرات”.

وأضاف: “تعودت أن أقوم بهذه الأمور في السر دون الإعلان عنها، لكن هذه المرة قررت الإعلان لشكر كل من دعاني لهذه المشاركة، أتمنى من أي مقتدر المشاركة في مثل هذه المبادرات للتكافل الاجتماعي”.

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وكان محمد حماقي، قد تلقى التحدي من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والفنناة اللبنانية نانسي عجرم.

محمد حماقي، كان قد عانى مؤخرًا من انتشار شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، و خرج عن صمته لينفي كل هذه الأنباء، في مقطع فيديو نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تلقى الكثير من الرسائل بشأن ما تردد حول إجرائه لتحليل فيروس كورونا وإيجابية النتيجة، لذلك اضطر للظهور في هذا الفيديو لنفي الأمر.

حماقي طمأن جمهوره، بقوله: “أنا قولت اطمنكم بنفسي.. ده مش حقيقي.. أنا في البيت كويس معنديش مشكلة.. بشكركم على اهتمامكم وبطمنكم وانصحكم تخليكم في البيت متخرجوش غير للضرورة وتحاولوا تلتزموا بالإجراءات الوقائية على قد ما تقدروا”.