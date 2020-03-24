وائل جسار ينتهى من «ماتغبيش ثوانى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهى النجم والمطرب اللبنانى وائل جسار، من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحم اسم “ماتغيبش ثوانى”، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، ومن إخراج فادى حداد، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع يوتيوب وعدد من قنوات الأغانى.

وأكد وائل جسار في تصريحات صحفية، أن الأغنية تحمل طابعاً جديداً من ناحية الفكرة والكلمات والألحان، لافتاً إلى أنها مختلفة عن أعماله السابقة وستكون مفأجاة للجمهور.

وكان آخر أعمال وائل جسار الغنائية أغنية تتر مسلسل “قوت القلوب” للنجمة ماجدة زكى والذى انطلق عرضه مؤخرا، على قناة الحياة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى.

كما قدم وائل جسار مؤخراً أغنية “غربة حب”، وهي تتر مسلسل “ختم النمر” الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشة ON من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم أيضا أغنية “ايه اللي وصلنا لكدة” تتر مسلسل “حواديت الشانزليزيه” الذى عرض على شاشة ON من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.