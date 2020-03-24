إصابة عازف الروك ديفيد براين بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi الموسيقي الشهير ديفيد براين، إصابته بفيروس كورونا.

وقال براين أمس: استلمت الآن اختبارات تحليل فيروس كورونا، والتي جاءت إيجابية، لقد كنت مريضاً لمدة أسبوع وأشعر بتحسن كل يوم”، وبحسب موقع ديد لاين فقد تم عزله في الأسبوع الماضي وحث المعجبين على عدم الخوف.

وأرسل براين رسائل طمأنينة إلى جمهوره عبر حسابه على إنستغرام، فكتب: “من فضلك لا تخف.. إنها الإنفلونزا وليس الطاعون، لقد بقيت في الحجر الصحي لمدة أسبوع وسأظل لمدة أسبوع آخر، وعندما أشعر بتحسن، سأخضع للفحص مرة أخرى للتأكد من خلوي من هذا الفيروس اللعين”.

وكان عدد كبير من المشاهير قد أصيبو بفيروس كورونا ومنهم النجم البريطاني إدريس ألبا وزوجته، والنجم الأمريكي توم هانكس وزوجته، وعدد كبير من المشاهير حول العالم.