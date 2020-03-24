ريهام أيمن تخوض تحدي الثقة مع زوجها شريف رمزي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريهام أيمن، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها برفقة زوجها الفنان شريف رمزي.

ريهام أيمن، خاضت تحدي الثقة trust challenge، والذي يضع فيه يده خلف رأسها دون أن يلمسها، بينما تمسك هي بيديه وتميل بجسدها بالكامل على الأرض، معتمدة على قوة يده التي تتشبث بها، وحصد الفيديو على العديد من التعليقات التي أثنت على رشاقتها ومرونة جسدها.

يُذكر أن ريهام متزوجة من الفنان الشاب شريف رمزي، منذ 15 مايو 2015، ومنذ عام 2013 لم تقدم أي أعمال جديدة، وأنجبت منه طفلين، وكان آخر أعمالها مسلسلي “موجة حارة” و”العراف”.

ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريف رمزى عام ‏‏2015، ‏ورزقت ‏منه بطفلين هما رمزي وليليا، وفضلت التفرغ لهما.

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آخر عمل فني لريهام أيمن، كان من خلال مشاركتها في مسلسل “العراف” للزعيم عادل ‏إمام ‏مع ‏شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ‏ومجموعة ‏كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.‏

يذكر أن ريهام أيمن، بدأت العمل الفني صغيرة من خلال الإعلانات، ثم الغناء، وأخيراً التمثيل من خلال فريق “فيروس”، رشّحها الممثل كريم محمود عبد العزيز لتعمل في مسلسل محمود المصري من بطولة والده الفنان محمود عبد العزيز، كما شاركت في مسلسل حكايات بنات.

تمت خطبتها لعمر حسن يوسف فتره قصيرة ثم انفصلت عنه في 2012 ثم تزوجت من شريف رمزي في 2015.