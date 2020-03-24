كورونا يصيب هارفي واينستين في سجنه

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""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الصحف العالمية خبر إصابة المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستين بفيروس كورونا في السجن حيث يقضي عقوبته بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب.

ونقلت الصحف عن رئيس ضباط الإصلاح في ولاية نيويورك وجمعية الشرطة الخيرية، مايكل باورز، تصريحه بأن واينستين البالغ من العمر 68 عاماً، قد عُزِلَ في مرفق ويندي الإصلاحي مشدد الحراسة شرق بافالو بولاية نيويورك. إلا أنه عبّر عن قلقه بشأن موظفي السجون الذين يفتقرون لمعدات الوقاية المناسبة.

والجدير ذكره أنه وبحسب التقارير، يعاني واينستين من مشاكل طبية أخرى، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. وهو ما يدعو للقلق من المضاعفات على صحته.

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