شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضع أحمد السقا ونبيلة عبيد ونادية الجندى تحت الإقامة الجبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع فيروس كورونا، النجوم أحمد السقا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وعدد آخر من الفنانين، تحت الإقامة الجبرية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار الفيرس بإيقاف حركة الطيران إليها إضافة إلى منع التجمعات وهو ما تسبب في إيقاف تصوير الأعمال التي كانت تصور في لبنان طوال الفترة الماضية.

وتواجد هؤلاء النجوم في لبنان منذ فترة بسبب تصويرهم أعمال فنيه هناك، حيث ارتبط أحمد السقا بتصوير برنامج جديد بعنوان "مين يغلب السقا؟" للعرض في شهر رمضان المقبل و90 % من ضيوفه نجوم مصريين، وبعد انهائه عدد من الحلقات جاءت قرارات الحكومة اللبنانية وأيضاً المصرية بتعليق حركة الطيران ليتوقف البرنامج منذ الأسبوع الماضي لعدم قدرة الفنانين المصريين على السفر الى لبنان وتصوير الحلقات، إضافة إلى منع الحكومة اللبنانية تصوير أعمال فنية جديدة لاسيما وأنها تعتمد على التجمعات في مكان واحد، ليظل السقا في لبنان حبيساً بأحد الفنادق هناك.



احمد السقا

نفس الأمر بالنسبة للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد المتواجدان في بيروت لتصوير مسلسلهما "سكر زيادة" وعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث توقف التصوير نهاية الأسبوع الماضى لسببين الأول هو اعتماد احداثه على الاستعانة بفنانين مصريين كضيوف شرف ومع تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان أصبحت الأمور صعبة لاستكمال التصوير، أما السبب الثانى هو منع التجمعات وإيقاف كل الأعمال الفنية بأمر من الحكومة اللبنانية.



نادية الجندى ونبيلة عبيد

ويقضى أحمد السقا ونادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وصناع أعمالهم مثل المخرج وائل احسان والمؤلف أمين جمال إضافة إلى الفنانين المصريين المتواجدين في لبنان للمشاركة في "سكر زيادة" وأيضاً "اسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى والذى توقف أيضاً، كل وقتهم في أحد الفنادق فلا مجال للخروج أو الذهاب إلى مكان في ظل الأوضاع ببيروت، وكأنهم تحت الاقامة الجبرية.

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مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.