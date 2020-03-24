شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج ينفذ تعليمات الوقاية من فيروس كورونا فى بوستر جديد لفيلم Knives Out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي دانيال كريج، على تنفيذ تعليمات الوقاية التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية لعدم الاصابة بفيروس كورونا المستجد المتفشي في مختلف دول العالم، في البوستر الجديد لفيلم Knives Out الذي يقوم ببطولته، لتوعية الجميع بضرورة تنفيذها لعدم التعرض للاصابة.

وعرض القائمين على الفيلم بوستر جديد للنجم العالمي وهو يظهر التباعد المطلوب بين الأشخاص لعدم الاصابة بالفيروس المستجد، حيث يتواجد مسافة بينه وبين الممثلين الذي يقفون بجواره.



البوستر الجديد

فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

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وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون

وكان قد حصل الفيلم على تقييمات أولية جيدة بعد عرضه فى مهرجان تورنتو السينمائى، حيث أشاد أغلب نقاد المهرجان من حيث جودة التمثيل والحوار والكوميديا فى العمل، كما حصل على تقييم 7 على موقع "imdb".