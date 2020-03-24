شكرا لقرائتكم خبر عن القعدة فى البيت تعمل أكتر من كدة.. شاهد ماذا فعلت بشرى وآيتن عامر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة بشرى المواطنين الجلوس في المنزل، وعدم الخروج والاستفادة من القاعدة في البيت بفعل أكثر من شيء كالتنظيف والترتيب.

وكتبت بشرى عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" رتبت كل الادراج المبهدله في البيت و تخلصت من الأدوية منتهية الصلاحية و رميت كراكيب كانت زحمة البيت اعملوا زيى لو تقدروا شعور رهيب بالراحة و الانجاز".



بشرى

ودخلت الفنانة آيتن عامر في نقاش مع الفنانة بشرى، وكتبت لها قائلة:" بفكر اطلع الصيفى بقا"، لترد عليها بشرى، قائلة:" استنى بعد الخميس....عشان الجو ممكن يقلب ما احنا خماسين كمان عقبال عندك".

ولم يتوقف الحديث عند ذلك فقط، كتبت آيتن في تعليق آخر،" عملت كدة من اول يوم"، لترد بشرى عليها قائلة:" انا مبخافش عليكى عشان بنت بلد ومخك نور ربنا يحفظك و يحفظ اسرتك و عائلتك كلها".

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بشرى و آيتن عامر



بشرى و آيتن عامر

وكانت الفنانة بشرى طالبت متابعيها اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستحد وأخذ حرصهم بشكل كبير قبل الندم، وظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع " انستجرام"، مرتدية كمامة وقفازات طبية، قائلة: "لابد الالتزام بتعليمات السلامة الوقاية، حتى نحد من انتشار الفيروس، مؤكدة على أن أهم إجراء يجب اتباعه هو البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

و على الجانب الآخر انتهى صناع مسلسل "القمر في أخر الدنيا" من تصوير البوسترات الدعائية للعمل المقررعرضه خلال موسم رمضان المقبل.

مسلسل "القمر في أخر الدنيا"، تدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل "عوالم خفية" أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبرى وأخرون، إخراج رامى إمام.