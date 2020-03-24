شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تقضى دوا ليبا وجى جى وبيلا حديد فترة الحجر المنزلى ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تواجد المشاهير بالحجر الذاتي المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا جعل كل منهم يفكر كيف يلفت لأنظار من خلال الـ Social media، فهذه الأيام تعد بالنسبة للنجوم فرصة جديدة من أجل اكتساب المزيد من المتابعين، ونرصد كيفية قضاء 3 نجمات لديهن شعبية جارفة حول العالم فترة الحجر المنزلى.

تقضي النجمة العالمية دوا ليبا فترة الحجر المنزلي الذاتي في الاهتمام بنفسها وبصديقها السوبر موديل أنور حديد شقيق عارضتي الأزياء بيلا وجي جي حديد، حيث ظهرت دوا وأنور في صورة التقطوها بطريقة الـ selfie mirror ونشرتها على صفحتها بـ "انستجرام" بعد استخدامهما قناع مرطب للبشرة.

دوا و انور

التقطت دوا ليبا منذ أيام ومع بداية الحجر الذاتي عدة صور خلال استحمامها، وهو ما اعتبره الكثيرين طريقة دوا ليبا في لفت المزيد من الأنظار نحوها.

أما السوبر موديل بيلا حديد بعد أن التقطت صورة شبه عارية في بداية تواجدها بالحجز المنزلي..لجأت بيلا لاستخدام تطبيق الـ "تيك توك" تقدم عدد من مقاطع الفيديو.

وعن جي جي حديد فمن الواضح أنها ركزت علي الاهتمام بنشر الكثير من صورها القديمة الموجودة علي هاتفها المحمول، وكانت من بين هذه الصور صورها بمرحلة الطفولة وصورة جمعتها بصديقها زين مالك، إضافة الي صورة خلال اهتمامها ببشرتها وذلك باستخدام قناع الذهب، وهي الصورة التي نشرتها جي جي علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

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جيجي تهتم ببشرتها جيجي تهتم ببشرتها



جي جي وزين مالك جي جي وزين مالك



بيلا بيلا



جي جي جي جي



دوا ليبا دوا ليبا