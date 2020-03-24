شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد يخرج من وزارة الزراعة مع "القمر فى آخر الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان عمرو عابد من تصوير الأسبوع الأول من دوره في مسلسل "القمر في آخر الدنيا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة.

وقال عمرو عابد عن دوره : " أقوم بدور جلال وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجأة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأ التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".

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ومؤخرا قدم عمروعابد أحدث أفلامه "لما بنتولد"، مع المخرج تامرعزت، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما شارك عمرو هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.