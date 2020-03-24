شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم أول عمل فنى عن "كورونا" بطولة ناصر القصبى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقديم أول عمل فني درامي يهدف إلى توعية المواطنين من خطورة فيروس “كورونا” المستجد، بطولة الفنان ناصر القصبي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية في السعودية بمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره.

ويظهر ناصر القصبي في العمل الفني وهو برفقة الدكتور الشمراني والحبيب، أثناء محاولتهم منع ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

كما يوجهون نصائح بشكل فكاهي لمواجهة خطر عدوى الفيروس، منها عدم المصافحة، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

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و قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، إن المملكة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيها وهي لمقيم أفغاني يبلغ من العمر 51 عاما. وأضاف أن صحة الرجل الأفغاني كانت قد تدهورت سريعا بعد نقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات في المدينة المنورة وأنه فارق الحياة مساء أمس الاثنين.

و​أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 562 إصابة.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يومًا، بدءً من مساء الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، فرض عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة إن "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار".