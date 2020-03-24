شكرا لقرائتكم خبر عن على الاسكوتر.. مصطفى خاطر ينصح جمهوره بالبقاء فى المنزل بطريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الفنان مصطفى خاطر جمهوره بالبقاء في المنازل لمنع تفشى فيروس كورونا وذلك بطريقة كوميدية، حيث شارك عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمقطع فيديو جديد له وهو يلعب "بالاسكوتر" داخل منزله وهو يقول: "خليك في البيت".

ومنذ عدة أيام طالب الفنان مصطفى خاطر من متابعيه، البقاء في المنزل، وعدم الخروج منه، منعًا لانتشار فيروس كورونا، والذى مازال يحصد الكثير من الأرواح، ويصيب الآلاف.



مصطفى خاطر

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ووجه خاطر رسالة إلى متابعيه من خلال فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، قال فيها "صباح الخير .. مش عاوز أطول عليكوا يا جماعة .. بس بجد الموضوع خطير .. ماحدش يخرج م البيت .. بتخرج من البيت ليه؟ .. رايح تجيب مصيبة لأهل بيتك وحبايبك.. ماينفعش .. احنا الحمد لله في مصر المرض موجود بشكل ضئيل.. يعنى ينفع يتسيطر عليه.. واخرج براحتك مع صحابك واتبسط.. لأنه الحمد لله مش هيبقى عندنا حاجة"

وتابع "ناخد بالأسباب ونقعد في البيت.. إيطاليا استهونوا بالموضوع.. بيموتوا دلوقتى.. قعدوا يهزروا ويضحكوا .. دلوقتى إيطاليا بتسجل 500 و600 حالة وفاة في اليوم .. والإصابات بتوصل 8 آلاف"

يذكر أن على ربيع ومصطفى خاطر يشاركان للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، فى مسلسل "وصل أمانة"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، إخراج معتز التونى، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار 7 سنوات ماضية، كذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الأخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف.