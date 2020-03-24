شكرا لقرائتكم خبر عن خير الكلام ما قل ودل..طارق الشيخ يخرج عن المألوف فى أغنيته "وردة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد المطرب طارق الشيخ في طرح معظم كليباته وأغانيه، بمدة قصيرة فلم تتجاوز أغانيه فى كثير من الأحيان إلى 8 دقائق، وأحيانا 10 دقائق مثلما حدث فى أغنية «شارع الحياة» وكذلك أغنية «أيام» التى استغرقت حوالى 11 دقيقة، وغيرها من الأغانى التى حققت نجاحا كبيرا، خاصة أن معظم جمهور طارق الشيخ لديه القابلية على استماع أغانيه التى تدور فى حالة من الشجن والأحزان.

وفى أغنيته الأخيرة "وردة البيت"، والذى طرحها خلال الأيام الماضية، خرج طارق الشيخ عن المألوف والمعروف عنه، وقدم أغنية مدتها دقيقيتن ونصف، ولكنها مست محبيه وجمهوره الباحثين عن الأغنية الشعبية، حيث تواكب العديد من المناسبات والظروف التى يمر بها الناس وبالتحديد خلال الفترة الحالية، الأغنية كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعى في أول تعاون بينهما وتوزيع كريم عبدالوهاب ومن اخراج محمد القاضى وإنتاج محسن جابر ومصطفى السويفى.

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ويتعاون الشيخ فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار وإسلام شيبسى ويشمل 8 أغانيات متنوعة.

وحرص ”الخليج 365” مؤخرا على التواجد مع طارق الشيخ أثناء تصوير كليبه الجديد الذى يحمل اسم "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار وتوزيع اسلام شيبسى ومدير تصوير رامى عادل ومهندس ديكور كامبا ومن إخراج محمد القاضى واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات باستديو مصر وتحمل الاغنية طابع الفرفشة .