شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف فنانات زمان مع أمهاتهن..الطائرة فاتت فاتن حمامة بسبب الحنان الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للأم دور كبير فى حياة كل منا، وفى تكوين شخصيته وصفاته، وتستطيع أن ترى وجه الأم فى وجوه أبنائها وطريقة تعاملهم وما يحققونه فى حياتهم ويصلون له، وفى حياة النجوم كذلك تبرز صورة الأم وتأثيرها عليهم، وهناك مواقف بعينها للأم تظل عالقة فى الأذهان لا يستطيع كل منهم نسيانها مهما بلغ من شهرة أو عمر، وهو ما أكده عدد من نجوم الزمن الجميل فى بعض لقاءاتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب التى كان نجوم وعمالقة الزمن الجميل يحرصون دائما على التواصل معها ويتحدثون فيها لجمهورهم عن ذكرياتهم و كل تفاصيل حياتهم ، أجرت المجلة استطلاعاً لعدد من هؤلاء النجوم نشرته على صفحاتها بتاريخ 20 مارس عام 1956 تحت عنوان " أذكر عن أمى" تحدثت عدد من نجمات الزمن الجميل عن بعض المواقف التى جمعتهن مع أمهاتهن وظلت عالقة فى أذهانهن دائما.

وكان من بين هؤلاء النجمات سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة التى أشارت إلى أن والدتها سألتها عن الصفات التى تعجبها والتى لا تعجبها فيها، فأجابت النجمة بأن أبرز ما لا يعجبها فى والدتها هو الحنان الشديد على أبنائها لدرجة أنها لم تكن تستطع النوم قبل أن تطمئن عليهم جميعاً.

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وحكت سيدة الشاشة موقفا ً لا تنساه لحنان والدتها الزائد مشيرة إلى أنها كانت تعتزم السفر إلى لبنان، ورأت أن تذهب لزيارة والدتها فى بيتها قبل موعد الطائرة حتى لا تكبدها مشقة الذهاب لتوديعها فى المطار.

وأوضحت فاتن حمامة أنها جلست مع أمها تتبادل الحديث والضحك حتى نسيت موعد قيام الطائرة، ولم تدرك أن الوقت سرقها إلا حين صاح أحد إخوتها قائلا:" الطيارة قامت وفاتتك"، مشيرة إلا أنه انتبهت لتجد موعد قيام الطائرة فات منذ ساعتين، فأصيبت بالصدمة.

وأوضحت سيدة الشاشة العربية أن صدمتها زادت حينما قالت لها والدتها أنها كانت تدرك موعد الطائرة ولكنها لم ترغب فى تنبيهها حتى لا تفارقها، فاضطرت لشراء تذكرة أخرى وسافرت فى اليوم التالى.