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المتحدة تقدم خدمات WatchiT مجانا بعد قرار حظر انتقال المواطنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار حظر  انتقال المواطنين الجزئى، وترفيها عن كل بيت مصرى أثناء فترة حظر انتقال المواطنين التى تم إعلانها اليوم من الحكومة، ومشاركةً مع العائلة المصرية في الاستمتاع بمشاهدة روائع الدراما والبرامج والأفلام المصرية، تعلن منصة  Watch iT الرقمية  إتاحة  خدماتها مجانا للمشاهدين لمدة شهر يبدأ غدا 25 مارس. 

 

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة للخدمات الاعلامية أن منصة Watch iT  تقدم هذا العرض جزء من مساهمة المجموعة في دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا ومع الحملة الحالية "خليك فى البيت" و ترى إدارة المجموعة برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى أن إتاحة  تلك الخدمة مجانا يساهم فى الترفيه عن العائلات المصرية، وذلك من خلال المحتوى الخاص بالمنصة من أهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات وأنجح البرامج التلفزيونية.

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وأفاد صالح أن المنصة تستعد لإطلاق مفاجآت أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، كما سيتم المد لفترة شهر مجاني لجميع المشتركين في المنصة بعد انتهاء مدة اشتراكهم.

 

يأتي هذا بعد إعلان المتحدة عن خطة كاملة لتوفير محتوى تنموي وتعليمي وتوعوي وترفيهي للمصريين خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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