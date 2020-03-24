شكرا لقرائتكم خبر عن "فيروس كورونا".. أحدث أغانى عدوية شعبان عبد الرحيم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "فيروس كورونا" من كلماته، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع أشرف البرنس، كنوعا من التوعية للجمهور المصرى بالحذر من تفشى هذا الفيروس، والأغنية وهندسة صوتية محمد جودة، ومن المقرر طرحها على يوتيوب خلال أيام، وينشر ”الخليج 365”، كواليس تسجيل الأغنية.

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وطرح عدوية نجل "شعبولا" مؤخراً أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما أنتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

عدوية هو ابن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم الذى توفى العام الماضي بعد صراع المرض، حيث قدم العديد من الأغانى الشعبية الشهيرة منها "مواطن ومخبر وحرامى" و"بكره اسرائيل"، و"هبطل سجاير" و"يا عم عربى" و"أمريكا يا أمريكا".