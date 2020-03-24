شكرا لقرائتكم خبر عن صور نجوم هوليوود فى الحجر المنزلى الذاتى..ماذا قالو فى رسائلهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نجوم العالم رسائل واضحة ومباشرة لمحبيهم ومعجبيهم حول العالم وذلك بهدف الجلوس بالمنزل كحجر ذاتي لتجنب انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث حرص كل نجم منهم علي رفع شعار حملتهم والذي يرتكز علي هاشتاج #istayhome و كتابة اسباب تواجدهم في المنزل منهم من حرص علي هذه الخطوة من أجل الحفاظ علي صحة الأهل والأصدقاء والأقارب .



ايما واتسون ايما واتسون

تأتي في المقدمة نجمة هوليوود الشهيرة إيما واتسون التي أكدت في اللافتة التي رفعتها لمحبيها أنها تتواجد بالمنزل من أجل جدتها ووالدتها و أصدقائها.

في حين أكدت النجمة العالمية كيلي أوسبورني أنها قررت الجلوس في البيت من أجل والدها النجم العالمي الشهير أوزي أسبورني .



كيلي اسبورني كيلي اسبورني

وعن النجمة وعارضة الأزياء آشلي جراهام فأكدت أنها تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي هذه الفترة من أجل ابنها وأسرتها و جيرانها و من أجلك أنت أيضا.



آشلي جراهام

أما بيبي ريكسا فأكدت إن الحجر المنزلي الذاتي ضورة خلال هذه الفترة من أجل الحفاظ علي صحة جدتها و أصدقائها وأسرتها و معجبيها أيضا .

بينما حمل إيقونة الموسيقي والغناء التون جون لافته تؤكد جلوسه بالمنزل من أجل الحفاظ علي صحة و سلامة زوجته و طفليه .

وتضم قائمة النجوم الذين يحرضون علي التواجد بالحجر المنزلي الذاتي كل من ماريا كاري و ديفيد بيكهام و ديمي لوفاتو و شارون ستون و ايفا لونجوريا و سام سميث وناتالي بورتمان و غيرهم .

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التون جون



ايفا لونجوريا



بيبي ريكسا



ديفيد بيكهام



ديمي لوفاتو



سام سميث



شارون ستون



كيلي اسبورني



ماريا كاري