فن ومشاهير

صور نجوم هوليوود فى الحجر المنزلى الذاتى..ماذا قالو فى رسائلهم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  وجه نجوم العالم رسائل واضحة ومباشرة لمحبيهم ومعجبيهم حول العالم وذلك بهدف الجلوس بالمنزل كحجر ذاتي لتجنب انتشار فيروس كورونا القاتل، حيث حرص كل نجم منهم علي رفع شعار حملتهم والذي يرتكز علي هاشتاج  #istayhome و كتابة اسباب تواجدهم في المنزل منهم من حرص علي هذه الخطوة من أجل الحفاظ علي صحة الأهل والأصدقاء والأقارب  .

ايما واتسون
ايما واتسون

 

تأتي في المقدمة نجمة هوليوود الشهيرة إيما واتسون التي أكدت في اللافتة التي رفعتها لمحبيها أنها تتواجد بالمنزل من أجل جدتها ووالدتها و أصدقائها.

في حين أكدت النجمة العالمية كيلي أوسبورني أنها قررت الجلوس في البيت من أجل والدها النجم العالمي الشهير أوزي أسبورني .

كيلي اسبورني
كيلي اسبورني

 

 وعن النجمة وعارضة الأزياء آشلي جراهام فأكدت أنها تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي هذه الفترة من أجل ابنها وأسرتها و جيرانها و من أجلك أنت أيضا.

آشلي جراهام
آشلي جراهام

 

أما بيبي ريكسا فأكدت إن الحجر المنزلي الذاتي ضورة خلال هذه الفترة من أجل الحفاظ علي صحة جدتها و أصدقائها وأسرتها و معجبيها أيضا .

بينما حمل إيقونة الموسيقي والغناء التون جون لافته تؤكد جلوسه بالمنزل من أجل الحفاظ علي صحة و سلامة زوجته و طفليه .

وتضم قائمة النجوم الذين يحرضون علي التواجد بالحجر المنزلي الذاتي كل من ماريا كاري و ديفيد بيكهام و ديمي لوفاتو و شارون ستون و ايفا لونجوريا و سام سميث وناتالي بورتمان و غيرهم .

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التون جون
التون جون

 

ايفا لونجوريا
ايفا لونجوريا

 

بيبي ريكسا
بيبي ريكسا

 

ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام

 

ديمي لوفاتو
ديمي لوفاتو

 

سام سميث
سام سميث

 

شارون ستون
شارون ستون

 

كيلي اسبورني
كيلي اسبورني

 

ماريا كاري
ماريا كاري

 

ناتالي بورتمان
ناتالي بورتمان

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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