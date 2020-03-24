شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الفنانين عن إلقاء الحيوانات الأليفة فى الشارع بسبب كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من الفنانين عن استيائهم الشديد بسبب قلق البعض من حيواناتهم الأليفة ما أدى لإلقائها في الشوارع بسبب فيروس كورونا، وغردت الفنانة إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "في ناس بلا قلب عم يكبو الحيوانات الأليفة بطريقة مخيفة بتدل على جهل، والدراسات أكدت إن الحيوانات الأليفة ما بتنقل كورونا والتصرف بهالطريقة معها هوي وحشية بكل معنى الكلمة".



إليسا

وكتبت النجمة شيرين رضا على تويتر، قائلة: "بالنسبة للناس اللي رمت كلابها وقططها في الشارع أو من البلكونة أو اللي بيهاجموا كلاب وقطط الشارع عشان خايفين من الكورونا".

وتابعت: "أحب أفكركم أن أصعب أوقات مرت على البشرية أيام الطوفان ربنا رتب لنجاتهم مثل الإنسان تماما، وكان نوح وأولاده شغلتهم ينظفوا ويقدموا لهم الطعام ليظلوا عايشين وتستمر الحياة مرة أخرى على الأرض كما كانت من قبل وإن تعمر الأرض بكل الخليقة وليس بالأنسان فقط".



شيرين رضا

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وطالبت الفنانة ندى موسى من جمهورها بعدم إلقاء الحيوانات الأليفة في الشارع خوفا من انتقال فيروس كورونا، وأوضحت خلال فيديو عبر حسابها على إنستجرام أن الحيوانات الأليفة لا تتسبب في انتقال فيروس كورونا من الحيوان إلى الإنسان، وهذا بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية، ولكن الحل هو التزام المنزل والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المكان المحيط.

وقالت ندى في الفيديو، في ظاهرة غريب حاصلة من ساعات ظهور فيرس كورونا، والناس بقت بترمى حيواناتها الأليفة في الشارع خايفة من انتقال الفيرس من حيوانتهم الأليفة لهم مبينقولش الفيروس وده بناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية و أن كل ده شائعات، وياريت نلتزم بالتعليمات خليك في البيت ومترميش الحيوانات في الشارع".

وتابعت، الكلاب والقطط مابتنقلش فيروس كورونا أنت الوحيد اللي ممكن تنقله لشخص أو تتعدي منه ماترميش حيوانك الأليف لأنه محتاجلك ومعتمد عليك"

وقال الفنان عباس أبو الحسن، في فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: ‎الكلاب و القطط ما بينقلوش فيروس كورونا إازاي بعد ما كان فى روح معتمده عليك وملهاش غيرك ممكن تتخلى عنها بالسهولة دي؟ ‎الكلاب والقطط هما أصحابك فى وقت الشده وعمرهم ما هيتخلوا عنك انا مش حتخلى عن كلابى و انت كمان ما تتخلاش عن كلابك ‎أو قططك".

وغرد المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"لأي حد مش متابع... الكلاب والقطط والحيوان الأليفة مش بتنقل ولا حاملة للفيروس، بكلام منظمة الصحة العالمية نفسها ماحدش يسرب حيوان كان مربيه، ماتبقاش خايف وكمان جاحد، ده كثر خيرهم إن هم اللي مش بيسربونا في حالتنا ديه".