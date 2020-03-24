شكرا لقرائتكم خبر عن دور السينما الأوروبية تطالب بدعم الحكومات خلال أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الاتحاد الدولى لدور السينما (UNIC) - وهى الهيئة التى تمثل أصحاب دور السينما الأوروبية - الحكومات فى جميع أنحاء القارة إلى بذل كل ما فى وسعها لضمان قدرة دورالسينما على التغلب على التحديات التى يمثلها جائحة الفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى بيان صدر اليوم الثلاثاء - حسب ما نقلته موقع "variety"، دق مركز الأمم المتحدة للإعلام ناقوس الخطر أمام صناعة فى قبضة أزمة عميقة، وقال البيان "أغلقت الغالبية العظمى من دور السينما فى أوروبا استجابة لتدابير للحد من انتشار تفشى الفيروس التاجى الحالى"، وأضاف "سيكون لهذا تأثير اقتصادى واجتماعى هائل فى مجتمعاتهم المحلية، ولكن يجب أن تكون أولويتنا فى هذه اللحظة هى صحة جماهيرنا وملايين الناس فى قطاعنا المكرسين لجعل تجربة السينما فريدة من نوعها."

وحثت المنظمة الحكومات الوطنية على بذل كل ما فى وسعها، مؤكدة على ضرورة وجود جبهة موحدة فى مواجهة تهديد غير مسبوق لصناعة السينما الأوروبية، وقال مركز الأمم المتحدة للإعلام "إن قطاع السينما بأكمله فى هذا الأمر معا لن ننجح إلا من خلال دعم بعضنا البعض".

Advertisements

وأضاف البيان، "إن طموحنا المشترك هو أن تخرج السينما الأوروبية من التحديات الحالية مرة أخرى لتكون موطنًا نابضًا بالحياة للثقافة والمجتمع الذى كانت عليه دائمًا"، وتابع "نتطلع إلى اليوم الذى يمكن فيه لأعضائنا الترحيب بالجماهير مرة أخرى حتى يتمكنوا مرة أخرى من الاستمتاع بالتجربة الثقافية والاجتماعية التى لا مثيل لها فى مشاهدة فيلم معًا على الشاشة الكبيرة".

ويمثل مركز الأمم المتحدة للإعلام، الذى ترأسه لورا هولجات، جمعيات العارضين ومشغلى السينما فى 38 منطقة أوروبية، وتغطى أكثر من 42000 شاشة فى جميع أنحاء القارة، ويشمل الأعضاء Les Cinémas Pathé Gaumont و Cineplex و Cineworld Group و Kinepolis Group و Odeon Cinemas Group و UGC و Vue International.