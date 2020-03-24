عمرو عابد ابن سميرة عبدالعزيز وشقيق بشرى بمسلسل "القمر في آخر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان عمرو عابد من تصوير الأسبوع الأول من دوره في مسلسل "القمر في آخر الدنيا" المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، المسلسل من بطولة بشرى، سميرة عبدالعزيز، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة.

وقال عمرو عابد عن دوره: "أقوم بدور جلال وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبدالعزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة، وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".

يُذكر أن عمرو عابد قدم مؤخرًا أحدث أفلامه "لما بنتولد" مع المخرج تامر عزت والذي عُرض في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان "اللي فات مات".