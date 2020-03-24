بسبب الأزمات التي يشهدها العالم.. عبدالرحيم كمال: "مواليد السبعينات جيل الأجيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب عبدالرحيم كمال، على الأزمات التي يمر بها العالم الآن، بطريقة ساخرة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكتب: "لازم ناخد تصريح تاريخي من المؤرخين، إنهم يطلقوا على جيل مواليد السبعينات لقب (جيل الأجيال)، لأنه شاف كل حاجة، فاضله يوم القيامة ويحتفظ بكاس التاريخ للأبد".

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فيما أعاد المخرج شريف البنداري، تغريد المنشور.

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.