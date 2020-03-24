- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان خالد النبوي تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، طالب خلالها جمهوره ومتابعيه بمساندة بعضهم البعض للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسلام.
وكتب "النبوي": "حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع".
وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.
ويخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النبوي يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.