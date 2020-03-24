خالد النبوي يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان خالد النبوي تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، طالب خلالها جمهوره ومتابعيه بمساندة بعضهم البعض للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسلام.

وكتب "النبوي": "حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع".

Advertisements

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.

ويخوض خالد النبوي الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وريهام حجاج، نسرين أمين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز "أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.