مي حريري تعلق على الإعلان عن الأعمال الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة اللبنانية مي حريري، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أعمال الخير التي يعلن عنها عدد من الفنانين.

وكتبت: "رغم أنني لا أحب الحديث عن أفعال الخير التي أقوم بها ولكن، لعل هذا الخير يعطي دفعة إيجابية إلى أصحاب الخير والنجوم والفنانين للوقوف مع المحتاجين في هذه الظروف الصعبة جدا".

ويعاني العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد، ما دفع عدد كبير من النجوم لإعلانهم عن أعمال خيرية عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.