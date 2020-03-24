نرمين ماهر عن أزمة كورونا: "فترة وهتعدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة نرمين ماهر، على أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "خليك بالبيت، فترة وهتعدي، وإن شاء الله هنرجع زي الأول وأحسن، بس نلتزم بالتعليمات، احمي نفسك واحمي بلدك".

وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.

يذكر أن نرمين ماهر، تشارك في بطولة مسلسل "قوت القلوب" الذي يعرض حاليا على شاشة تليفزيون الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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