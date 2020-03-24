مراتي من هناك.. كيف علق العسيلي على مظاهرة الإسكندرية ضد كورونا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علق الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على مظاهرة أهالي الإسكندرية ضد فيروس كورونا، والتي خرج فيها عدد كبير من "الإسكندراية" في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأعاد العسيلي تغريد إحدى التدوينات التي جاء فيها: " أي حد هيتريق على الإسكندرانية يبقى فلاح"، ليرد العسيلي: "أنا مراتي إسكندرانية واسكندرية كلها على راسي من فوق، في كام ...نزلوا مظاهرة ضد فيروس هو دا الموضوع .. الموضوع مالوش دعوة باسكندرية و لا الإسكندرانية".
وتتخذ الدولة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، وتوقيف رحلات الطيران، وغلق المحال التجارية في السابعة مساء، وغيرها من الإجراءات.
وطرح العسيلي مؤخرا أغنية بعنوان "تمثيلية"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، ومحمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما طرح أحدث أغانيه "جنة تكفينا"، عبر صفحته بـ"يوتيوب"، الأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان وغناء محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، والكليب من إخراج إبراهيد حدرج.
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