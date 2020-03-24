سهر الصايغ لمصراوي: سعيدة بالوقوف أمام كبار النجوم في "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تشارك الفنانة سهر الصايغ في بطولة مسلسل "قوت القلوب" الذي يعرض على شاشة تليفزيون الحياة.
وقالت "سهر" في تصريح خاص لمصراوي، إنها سعيدة بالوقوف أمام نجوم كبار مثل ماجدة زكي، ورانيا فريد شوقي، وخالد زكي.
وأكدت أنها شعرت أن الفنانة ماجدة زكي التي تجسد شخصية والدتها أم حقيقية، وجهت لها العديد من النصائح أثناء تصوير المسلسل.
وأضافت: "صورت معظم مشاهدي بالمسلسل، والعمل اجتماعي يبرز حياة المصريين ويقترب من تفاصيل واقعية حقيقية يلمسها المشاهد طيلة حلقات المسلسل".
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، أحمد كمال أبو رية، نرمين ماهر، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
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