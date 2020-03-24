كيف تتعلم "الميك أب" في 15 ثانية؟.. فيديو علي غزلان يلطخ وجه منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشر "اليوتيوبر" علي غزلان مقطع فيديو عبر حسابه بـTikTok، برفقة الفنانة منة عرفة، وعلق عليه قائلًا: "تعلم الميك أب في 15 ثانية".
وظهر غزلان في الفيديو وهو يطلخ وجه منة عرفة بالألوان و"المكياج" مرددًا: "أبسط طريقة لتطبيق مكياج العرائس".
كانت منة عرفة أثارت جدلا الفترة الماضية؛ بسبب ظهورها المستمر مع اليوتيوبر علي غزلان، والحديث عن خطبتهما، بعد تكرار نشر صورهما سويا.
وحرصت منة على الظهور مؤخرًا مع اليوتيوبر على غزلان في أكثر من مناسبة، من بينها حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي، كما ظهر على مع منة أثناء إجراء عملية جراحية في الزائدة الدودية، وتمنى لها الشفاء.
@alighozlan
تعلم الميكب في ١٥ ثانيه مع منه عرفه♬ original sound - alighozlan
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