تراند اليوم : نجل عادل إمام عن ما حدث في الإسكندرية :"هنلاعب إيطاليا في النهائي"



علق الفنان المصري محمد إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام، على التظاهرات التي خرج فيها عشرات المواطنين في مدينة الإسكندرية للدعاء ضد فيروس كورونا ومناجاة الله أن يرفع هذا البلاء، والتي بدأت بالوقوف في شرفات المنازل وترديد التكبيرات.

ونشر الفنان محمد إمام، فيديو للتظاهرة التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابه على مقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق عليه ساخرًا : "وعلّق كاتبا: "شكلنا هنلاعب إيطاليا في النهائي.. مظاهرة في إسكندرية ضد الكرونا".

وكان هاشتاج مدينة "الإسكندرية" تصدر الترند في مصر، بعد خروج تظاهرة تهتف ضد الفيروس وترديد التكبيرات والدعاء، وهو ما يخالف قرار الحكومة بمنع التجمعات والتجمهر للحد من تفشي الفيروس، الأمر الذي دفع بقوات الأمن إلى التدخل وفض التظاهرة.

— Mohamed Emam (@Mohamed_Emam)