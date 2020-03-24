بالفيديو: دنيا سمير غانم تكشف للمرة الأولى صلة قرابتها بالفنانة ميساء مغربي

حلت النجمة دنيا سمير غانم ضيفة ببرنامج “دبي كروز” والذي تقدمه الفنانة ميساء مغربي، وكشفت دنيا خلال البرنامج عن صلة القرابة التي تجمعها بميساء .

وقالت:” هناك صلة قرابة تجمعنى بالفنانة ميساء مغربى، خالتها متزوجة من خالي”.

ولم تكتف دنيا بهذا التصريح، بل أكدت أنها تستشير ميساء في بعض الأمور الفنية وأنها استعانت بها قبل الغناء باللهجة الخليجية.

من ناحية أخرى، اضطرت دنيا بسبب تفشي فيروس كورونا لوقف تصوير فيلمها الجديد “تسليم أهالي” الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب، وتفرض حالة من السرية على تفاصيل احداثه.