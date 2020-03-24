بصورة نادرة.. كندة علوش تشارك في تحدي الملل

شاركت الفنانة كندة علوش في تحدي الملل الذي أطلقته صديقتها الفنانة هند صبري في إطار عدم مغادرة المواطنين منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت كنده عبر حسابها قائلة : "تحدي الملل بدتو هندوش.. مشان نسلي وقتنا ونحنا بالبيت وننشر صور من الطفولة، صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة الي لا من حيث الأزياء

ولا الريأكشن الغريب.. بتحدى رانيا يوسف وآسر ياسين وظافر عابدين ومحمد عبد الرحمن ينزلو صور".

وكانت أطلقت الفنانة هند صبري تحدي الملل وهي عبارة ع نشر نجوم الفن صور في مرحلة الطفولة، في إطار مبادرة خليك في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.