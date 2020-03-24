شاهد.. هند صبري صبري تتحدى الملل بصورة من الطفولة

أطلقت الفنانة هند صبري، مبادرة تحدي الملل في إطار عدم مغادرة المواطنين منازلهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
تحدي الملل.. لازم نقعد في البيت.. كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها أنا بدأت بصورة غالبًا في فرح أو عيد.. ورونا صوركم، بتحدى منة شلبى وسلمىأبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة هند صبري فيلم "الممر" وشاركها البطولة كل من أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، إياد نصار، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا وإيرادات ضخمة.
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