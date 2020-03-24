الليلة.. محمود إمام ضيف مادلين طبر في مساء الورد

يحل الفنان الشاب محمود إمام، ضيف برنامج "مساء الورد" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر، مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة، ويذاع عبر

قناة المحور.

ومن المقرر أن يتحدث "إمام" خلال الحلقة عن كواليس أعماله الفنية، ويكشف عن أسرار جديدة في

دخولة مجال الفن، كما يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة.

جدير بالذكر أن برنامج "مسا الورد" تقدمه النجمة مادلين طبر، عبر شبكة قناة المحور من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا.