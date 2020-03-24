خليك في البيت.. رامي جمال: مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي



كشف المطرب رامي جمال عن حرص زوجته لعدم مغادرته المنزل لخوفها الشديد عليه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب رامي عبر صفحته قائلًأ :"مراتي من حرصها منعتني اروح مكتبي اللي مبشوفش فيه غير شخص واحد علشان خايفه انو يعديني وانهارده بس انا فتحت الباب ٢مليون مره ما بين صيدليه وسوبر ماركت وجيران و خضار وحارس البيت والله فتحت ل ٦ أشخاص مختلفين وكل مره تقولي الكحول واغسل ايديك انا فرصه إصابتي علي باب البيت اكبر بكتير من لو نزلت". فتحت الباب ٢مليون مره ما بين صيدليه وسوبر ماركت وجيران و خضار وحارس البيت والله فتحت ل ٦ أشخاص مختلفين وكل مره تقولي الكحول واغسل ايديك انا فرصه إصابتي علي باب البيت اكبر بكتير من لو نزلت". الجدير بالذكر أنه طرح مؤخرًا المطرب رامي جمال، ألبومه الجديد "أنا لوحدي" في في مختلف المتاجر الموسيقية، وموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وضمَّ الألبوم 15 أغنية من بينهم "أنا لوحدي، أدف يامراكبي، بعد مااغيب، اللي مشيوا، لقلبك سلام، عيونك خطر"، تعاون فيه رامي مع كبار الشعراء "جمال الخولي، أحمد المالكي، مصطفى حسن"، ومن الملحنين"بلال سرور، ياسر نور" ومن الموزعين"توما، أحمد إبراهيم".

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