محمد سلام يُرزق بمولودة جديدة

رزق الفنان محمد سلام بمولودة جديدة أطلق عليها أسم "رقيه"، وأعلن عن ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنسستجرام". وكتب "سلام" عبر حسابه قائلًا : "اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.. رُقَيَّة محمد أحمد". أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.. رُقَيَّة محمد أحمد". الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان محمد سلام في بطولة مسلسل"الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بمشاركة عدد من الفنانين منهم: " محمد عبدالرحمن، ميرنا جميل، محمد محمود، أحمد صلاح السعدني، وياسر الطوبجي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيرى.

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