غدًا.. عرض قهوة سادة على موقع وزارة الثقافة عبر يوتيوب

تستعد وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء، لإطلاق عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، على قناتها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، في إطار عدم مغادرة المواطنين منازلهم، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعرض القناة غدًا الأربعاء، على قناتها على "يوتيوب" مسرحية "قهوة سادة"، من إنتاج مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية

الثقافية، ومن إخراج خالد جلال.يشار إلى أن "قهوة سادة" مسرحية قدمها عام 2009 طلبة مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، من إخراج مدير المركز خالد جلال، والذي أعلن فيه الطلبة وخالد جلال معهم عن صرخة ضاحكة على كل ما فقده المجتمع من قيم، وناقشت المسرحية العديد من القضايا التي تمس حياتنا الآن.الجدير بالذكر أن "قهوة سادة " شارك في بطولتها عدد من النجوم الشباب الذين كانوا وقتها طلبة بمركز الابداع وبعد عرض المسرحية تحول الكثير منهم لنجوم علي الساحة الفنية منهم الفنانين محمد فراج وهشام اسماعيل ومحمد ممدوح وعمرو عبد العزيز وامير صلاح الدين وحسام داغر ومريم السكري ورباب ناجي وشيماء عبد القادر ومحمد نشأت وعمرو رجب واميرة عبد الرحمن وجيهان انور وغيرهم .