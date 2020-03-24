أحمد صلاح حسني: شكرًا رئيس الجمهورية.. ربنا يحفظ مصر والوطن العربي

وجه الفنان أحمد صلاح حسني رسالة شكر لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والجيش والشرطة المصرية، على جهدهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "حسني" في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "شكرًا لرئيس الجمهورية، شكرًا للحكومة، شكرًا لرجال الشرطة والجيش، وأخيرًا من كل قلبي شكرًا شكرًا شكرًا لجميع الفرق الطبية في
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني مسلسل "ختم النمر" الذي عُرض عبر إحدى القنوات الفضائية، وحقق نجاحًا كبيرًا.
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