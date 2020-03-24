وفاة الممثلة الإيطالية لوتشيا بوسيه إثر إلتهاب رئوي حاد!!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المغني والممثل ميغيل بوسيه إبن الممثلة الإيطالية ​لوتشيا بوسيه​ وفاة والدته، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أصدقائي الأعزاء أعلن لكم وفاة والدتي لوتشيا بوسيه".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ بوسيه قد تكون توفيت جراء إصابتها بالتهاب رئوي حاد، في حين تعتبر إسبانيا راهناً من أكثر الدول تضرّراً من ​فيروس كورونا​.

تزوجت بوسيه عام 1955، في لاس فيغاس، واحداً من أكبر مصارعي الثيران في القرن العشرين، الإسباني لويس ــ ميغيل دومينغين، بعد شهرين على لقائهما، قبل أن ينفصلا في 1967.

وكانت فازت بمسابقة جمال إيطاليا عام 1947، قبل أن تمثل في أفلام لأنطونيوني وبارديم وبونويل وفيلليني ودوراس.

وشاركت إلى جانب الممثلة الفرنسية جين مورو في فيلم «ناتالي غرانجيه» من إخراج الروائية الفرنسية مارغريت دوراس. وفي 1987، ظهرت في فيلم «وقائع موت معلن» لفرانشيسكو روسي المقتبس عن رواية غابرييل غارسيا ماركيز الشهيرة.

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