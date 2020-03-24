الشاعر راشد بن جعيثن يعاتب محمد عبده..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للشاعر السعودي المعروف ​راشد بن جعيثن​ يظهره وهو يعاتب مواطنه الفنان ​محمد عبده​، بسبب قيامه بأداء أغنية حملت اسمه دون أن ينسبها له.

ويقول الشاعر في الفيديو:"كتير من الأغاني اللي ما حملت اسمي ومنها أغنية (قلبي معاك) وغناها عبدالله الرويشد ولكن يحز في نفسي محمد عبده لأن أغنية (لا تنزعج) غناها قبله بسام الحويل، الأغنية تقول كلماتها (لاتنزعج ما ودي أزعجك واشقيك بس اقدر اتحكم بحكمة الفراق خلاني ابعد عنك يالوعتي فيك اصبر إلام الله يحقق مبتلاكي)".

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