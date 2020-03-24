إسلام جمال يخضع لعملية جراحية عاجلة.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - خضع الممثل المصري ​إسلام جمال​، لعملية جراحية عاجلة في عينه.

ونشر جمال عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة ظهر فيها وهو يرتدي ملابس خاصة بالعمليات الجراحية، برفقة طبيبه أثناء تواجدهما في العيادة.

وطمأن متابعيه على وضعه الصحي، قائلاً: "عملية بسيطة في العين الحمد لله، شكراً يا دكتور".

يُذكر أن جمال يشارك في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي توقف تصويره حالياً ضمن الإجراءات الإحترازية، للوقاية من ​فيروس كورونا​، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، وشريف منير.



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