ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل الشهير ​نيك باتمان​ صورة له من الحمام مع زوجته ماريا، الا ان الصورة اثارت الجدل لأن الاخيرة ظهرت عارية بالكامل اذ ان الصورة إلتقطت خلال استحمامها وهي على علم بذلك.

وعلق نيك على الصورة مشتكيا من زوجته التي تسرق منه شفراته لإزالة شعر الجسم!

وعلق العديد من المتابعين على الصورة معتبرين ان هذه الصورة التي نشرها نيك جريئة اكثر من اللزوم وطلب منه البعض حذفها الا انه هو لم يكترث لا بل رد وطلب من المزعوجين عدم متابعة صفحاته.

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثل شهير ينشر صورة لزوجته وهي تستحم..عارية بالكامل والجمهور مصدوم! -بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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