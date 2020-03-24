وفاة عازف الساكسفون الأسطوري مانو ديبانغو بعد إصابته بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - توفي عازف الساكسفون الكاميروني الأسطوري، ​مانو ديبانغو​ عن عمر الـ86 عاماً في أحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أيام على إدخاله المستشفى بسبب إصابته ب​فيروس كورونا​، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية.

وديبانغو هو مؤلف إحدى أشهر الأغاني في مجال موسيقى العالم (سول ماكوسا) في عام 1972. وكان هذا العمل أغنية ثانوية في أسطوانة مكرسة لنشيد منتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

وكان اتهم مانو ديبانغو مغني البوب الراحل مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من أسطوانته "ثريلر"، وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

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