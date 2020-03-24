ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الاعلامية والممثلة ​تمار أفاكيان​ في حديث خاص مع موقع الخليج 365 عن الأوضاع الصعبة التي نعيشها والتي شهدها لبنان بالفترة الماضية .

وتقول تمار : "اولادي يمتلكون الجنسية الاميركية ولطالما قلت انا ما الذي فعلته بنفسي ؟ فهم سيتركوني ويكملون حياتهم في اميركا بعد انتهاء دراستهم كون والدهم هناك. ولكن الاوضاع التي شهدها لبنان بالأشهر الماضية جعلتني اشكر الله انه سيتثنى لهم السفر والعمل في الخارج للأسف أقولها بحسرة بقلبي".

وكان لتمار تجربة جديدة كضيفة في مسلسل "العودة" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بالفترة الماضية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- تمار أفاكيان تكشف عن مستقبل أولادها: "أقولها وبحسرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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