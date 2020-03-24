سميرة سعيد تطرح "واقع مجنون"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "واقع مجنون" عبر "يوتيوب" والتي هي تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها البشر.

الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان اشرف سالم وتوزيع محمد عرام، ومن إخراج المخرج اللبناني نضال هاني.

وكانت آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب والتي حققت نجاحاً كبيراً.

هذا وكان أعلن مؤخراً عن تأجيل عرض برنامج "The Voice Senior" إلى أجل غير مسمى، الذي تشارك سعيد في لجنة تحكيمه، وذلك بسبب تداعيات إنتشار ​فيروس كورونا​.

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