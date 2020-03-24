ميرنا وليد - بيروت - قررت الفنانة العالمية ​بيبي ريكسا​ ان تحفز الناس على البقاء في المنزل عبر صورة استغربها البعض.

في التفاصيل قررت بيبي ريكسا ان تتعرى من اجل ايصال فكرتها الى متابعيها فظهرت من دون ثياب وحملت ورقة كبيرة كتب عليها : "أبقى في المنزل من أجل جدتي ..أصدقائي.. عائلتي وفانزاتي" ضمن اطار حملة Istayhome (أي أبقى في المنزل) التي اطلقها الفنانون.

وأكدت بيبي انها كانت عارية بالكامل حين التقطت هذه الصورة في تعليقها على الصورة وشكرت الفنانتين ديمي لوفاتو وآن-ماري اللتان تحدتها من اجل نشر هذه الرسالة الى جمهورها.



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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة عارية تماماً لتحفيز محبيها على البقاء في البيت خلال فترة انتشار كورونا-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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