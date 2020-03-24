خمنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح من أهم نجوم مصر

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن الممثل المصري ​أحمد حلمي​ يدرك أن النجومية ستكون من نصيبه يوماً ما، إلا أن موهبته ومثابرته جعلتاه يصل إلى أن يكون إسمه من أهم الأسماء التمثيلية في مصر.

شكل أحمد حلمي لم يتغير كثيراً عن طفولته، بل ملامحه ما زالت نفسها.

وقد سبق وتشارك مع جمهوره صورة من طفولته وجدها في منزل أهله، نرفقها لكم.

وشارك حلمي في العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت الكثير من النجاح بينها هروب اضطراري وصنع في مصر ومطب صناعي وكده رضا وغيرها، كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية بينها العملية ميسي وناس ولاد ناس، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسلات إذاعية ومسرحيات وبرامج، وتأليفه كتاب 28 حرف وقيامه بإنتاج العديد من الأعمال.



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