شمس الكويتية : ” كورونا إعادة تربية البشر ” .. والمتابعون يتهمونها بالشماتة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 12:55 مساءً - نشرت الفنانة ” شمس الكويتية ” تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على أزمة انتشار فيروس كورونا الذي يشهدها العالم بالقوت الحالي وعلى إجراءات حظر التجول والحجر المنزلي في الكويت . فكتبت : ” شوارع نظيفة وهادية .. بيوت معقم .. نساء ماكثات بالبيوت .. أطفال تحت العناية المنزلية .. تجمع أسري .. انخفاض التلوث بنسية 50% .. مستشفيات متأهبة .. أطقم طبية منظبطة ومستعدة ” . وتابعت : ” طوابير منتظمة .. ملاهي مغلقة .. شباب مسؤول .. مساواة بين الفقراء والاغنياء .. دعاء وصلوات .. فيروس كورونا إعادة تربية البشر ” . وأثارت تلك التغريدة الجدل بين متابعي مواقع التواصل الإجتماعي الذين انقسموا بين مؤيد لما كتبته شمس الكويتية وبين معارض لها واتهمها بإنها تشمت في المواطنين وفيما يحدث وإنها مسيئة لدولة الكويت .

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