شهيرة تطالب بفرض حظر التجول : ” أنا قاعدة مستنية الحظر أهو “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 مارس 2020 12:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” طالبت فيه بفرض حظر التجول في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وذلك بسبب عدم التزام عدد كبير من الناس بالبقاء في المنزل وأن يكون الخروج للضرورة القصوي .. الأمر الذي قد يشكل عواقب وخيمة تهدد حياة المصريين .

وكتبت شهيرة في منشورها قائلة : ” أنا قاعدة مستنية الحظر أهو ” .

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وكانت قد نادت أيضا في منشورات سابقة لها بضرورة إغلاق جميع أماكن التجمع ومراكز الترفيه والمقاهي في كل أنحاء مصر فكتبت : ” سيادة رئيس الوزراء اقفل الكافيهات لنحد من التجمعات وشرب الشيشة وخلافه .. أصل إحنا ميمشيش معانا إلا المنع والشدة في القرارات أضربوا بيد من حديد قبل ما تكبر الكارثة والله معك ” .